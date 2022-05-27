В Росії священики провели змагання з метання гранат та збирання автоматів (фото)

В Росії священики провели змагання з метання гранат та збирання автоматів (фото)

Молодь змагалася зі зброєю та боєприпасами, найкращим подарували сертифікати на фастфуд.

В Росії священики провели змагання з метання гранат, складання-розбирання автоматів, естафети та підтягування під назвою "Святий воїн".

Про це 23 травня повідомила Володимирська єпархія російської православної церкви.

У змаганнях взяло участь 19 команд з різних міст єпархії. Зазначається, що підтримати атлетів на стадіон прийшли студенти інституту Служби виконання покарань та спецназівці.

Переможці отримали квитки на кулінарний майстер-клас і сертифікати на відвідування фастфудів.

Нагадаємо, в Росії студентів технікуму в Новочебоксарську змусили тренуватися рити окопи на занятті з ОБЖ. Воно проходило на подвір'ї навчального закладу. Однак окопи були більше схожі на могили.

Фото: eparh33.ru

Фото: eparh33.ru

Фото: eparh33.ru

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