В країні-агресорціі Росії 35% громадян вважають, що Сонце обертається довкола Землі. Найбільш усвідомленими виявилися люди, які в Інтернеті сидять більше, ніж дивляться телевізор.

Про це свідчить дослідженні всеросійського центру вивчення громадської думки, присвяченому науковій обізнаності росіян.

Як стало відомо, росіянам ставили запитання про те, чи може радіоактивне молоко стати безпечним, якщо його прокип'ятити, чи могли люди прогулюватися з динозаврами, та чи викликає ГМО захворювання на рак.

Що цікаво, тільки 61% росіян знають, що Земля обертається навколо Сонця. Окрім цього, найбільше правильних відповідей опитаних дали стосовно молока та прогулянки з динозаврами.

44% росіяни впевнені, що ГМО може викликати рак. Однак, що цікаво, 2014 року 21% мешканців РФ був у цьому впевнений.

Самих же учасників розділили на три групи за рівнем наукової грамотності:

Невисокий рівень - 21% росіян.

Середній рівень - 44% росіян.

Високий рівень - 35% росіян.

В групі з високим рівнем опинилася переважно молодь. Серед них більшість - користувачів Інтернету.

Нагадаємо, що у Черкасах затримали депутата, який готувався стати гауляйтером РФ у разі окупації.

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