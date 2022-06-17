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В Росії у центрі Чебоксар хлопці зламали постамент із буквою Z: відео

В Росії у центрі Чебоксар хлопці зламали постамент із буквою Z: відео

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В Росії у центрі Чебоксар хлопці зламали постамент із буквою Z: відео

Фото: соцмережі

Двох хлопців затримала російська поліція, їм загрожує адміністративна відповідальність і взяття на облік.

В Росії у Чебоксарах хлопці зламали постамент із буквою Z, встановлений владою у центрі міста.

Про це повідомляє росЗМІ RTVI US у Twitter.

"Молодики затримані. Адміністративка 100%, будуть взяті на облік. І залишається відкритим питання – навіщо?", – сказав голова обласної адміністрації Денис Спірін.

Нагадаємо, у Росії вперше оштрафували учасницю антивоєнного пікету за “дискредитацію” збройних сил РФ.

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