В Росії у Новошахтинську Ростовської області чоловік у камуфляжі обстріляв поліцейських, одного з них поранено.

Про це повідомляє пропагандистський ресурс ТАРС із посиланням на ГУ МВС у регіоні.

За даними телеграм-каналу Baza, стрілець був озброєний кулеметом.

У Новошахтинську закривають дитячі садки та виїзд із міста.

Baza з посиланням на поліцію також пише, що стрілець може бути дезертиром.

Наразі нападника шукають російські силовики.

Нагадаємо, тероририст Ігор Гіркін (Стрєлков) вже навоювався, він повідомив, що його вигнали з фронту та не взяли на війну, тому він змушений повернутися до Москви.

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