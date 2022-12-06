В Росії у Ростовській області невідомий у камуфляжі обстріляв поліцейських

У Новошахтинську закривають дитячі садки та виїзд із міста.
В Росії у Новошахтинську Ростовської області чоловік у камуфляжі обстріляв поліцейських, одного з них поранено.
Про це повідомляє пропагандистський ресурс ТАРС із посиланням на ГУ МВС у регіоні.
За даними телеграм-каналу Baza, стрілець був озброєний кулеметом.
У Новошахтинську закривають дитячі садки та виїзд із міста.
Baza з посиланням на поліцію також пише, що стрілець може бути дезертиром.
Наразі нападника шукають російські силовики.
Нагадаємо, тероририст Ігор Гіркін (Стрєлков) вже навоювався, він повідомив, що його вигнали з фронту та не взяли на війну, тому він змушений повернутися до Москви.
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