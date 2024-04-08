В Росії у Смоленській області впав автомобільний міст: скільки людей постраждало

В російському місті Вязьма, що в Смоленській області, впав автомобільний міст. Він сполучає центр міста з промзоною.

Про це пише російське видання “Медуза”.

Як зазначається, у місті Вязьма впав Панінський автомобільний міст, який сполучає центр міста з промзоною. В момент обвалу на ньому було декілька автомобілів — легкові та вантажні. Інформація про постраждалих уточнюється.

За даними телеграм-каналу Baza, під час обвалу мосту постраждали троє людей. Також пошкоджено газову трубу.

Нагадаємо, що під Москвою невідомий розстріляв двох поліцейських.

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