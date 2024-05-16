В Росії учасники війни ґвалтують дітей: деталі про злочини, кількість яких шокує

В РФ кількість "насильницьких дій сексуального характеру" за останні три роки зросла на 483%.

У Росії колишні в'язні, які були помилувані за участь у війні проти України, дедалі частіше вчиняють сексуальне насильство над дітьми. Так, кількість злочинів проти статевої недоторканності неповнолітніх в РФ зростає вже третій рік поспіль.

Про це повідомляє "Можем объяснить".

Автори публікації навели як приклад нещодавні події в російському селі Прохорівка. Там 33-річний учасник війни Олексій Гончар-Биша поглумився над 15-річним підлітком. Зловмисник побив хлопця ногами, засунув його до багажника, а потім зґвалтував у присутності інших дітей. Чоловік обіцяв відрізати хлопцеві вухо, а його батька – застрелити.

Зазначається, що це далеко не перша наруга над дитиною, яку скоїв "герой СВО". У місцевих ЗМІ повідомлялося про 10 схожих випадків. Більшість фігурантів – "вагнерівці", яких помилував президент РФ Володимир Путін. Ці справи засекречені, тому статус фігурантів встановити вкрай складно. Відповідні матеріали на сайтах судів публікуються в прихованому вигляді або просто відсутні.

"Встановити точну кількість дітей, які пережили сексуалізоване насильство з боку "героїв СВО", не можна. Такі випадки дуже рідко доходять до суду, і ще рідше – до преси. Однак можна точно сказати, що їхня кількість значно перевищує кількість випадків, описаних у ЗМІ: як зазначали "Сибір.Реалії", за останні п'ять років кількість справ про сексуалізовані злочини військових зросла на 115%, причому більш ніж у половині випадків потерпілі виявлялися неповнолітніми", – йдеться в матеріалі.

Відповідно до аналізу статистики кримінальних справ, кількість злочинів проти статевої недоторканності неповнолітніх у Росії зростає вже третій рік поспіль. Кількість "насильницьких дій сексуального характеру" за цей період зросла на 483%, порівняно з довоєнним 2021 роком – тобто майже вшестеро. А кількість "розпусних дій" щодо неповнолітніх зросла на 62%.

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Сплеск сексуального насильства щодо дітей у Росії / Статистика судового департаменту ЗС

Видання також наводить як приклад кілька інших злочинів, скоєних колишніми в’язнями-учасниками війни. Так, зека Андрія Фролова затримали за підозрою у зґвалтуванні 9-річної дівчинки. Чоловік раніше був засуджений за інше зґвалтування, вбивство і викрадення авто, але вийшов із в'язниці, вступивши до лав ПВК "Вагнер".

Ще один помилуваний зек-учасник війни Іван Калінін із Курганської області зґвалтував 7-річну дівчинку. До цього він мав дві судимості за умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, грабіж і розбій.

Колишній в’язень Микола Нечаєв у лютому 2024 року зґвалтував 14-річну школярку в Пермі. Цей фігурант раніше відбував покарання за зґвалтування і грабіж.

В Оренбурзькій області найманець "Вагнера" Юрій Гаврилов зґвалтував п'ятикласницю. Ще одного "вагнерівця" Олексія Хлєбнікова було затримано за підозрою у зґвалтуванні у лісі своєї 13-річної племінниці із погрозами ножем. Раніше "герой" сидів за вбивство.

До слова, у квітні видання "Новая газета Европа" повідомило, що в Росії майже 200 ексучасників війни проти України були засуджені за насильницькі злочини після повернення додому.

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