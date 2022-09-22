В Росії ухилянт від мобілізації кинув "коктейль Молотова" у будівлю міської адміністрації: фото

У російському місті Тольятті, що в Самарській області, чоловік кинув у будівлю міської адміністрації "коктейль Молотова".

Внаслідок потрапляння в будівлю легкозаймистої суміші виникла пожежа.

Про це йдеться у повідомленні СтратКому ЗСУ.

"Невідомий ухилянт від мобілізації кинув "коктейль Молотова" у будівлю міської адміністрації. Акція "підпали війсккомат - відкоси від мобілізації" набирає обертів", - йдеться у повідомленні.

фото / СтратКом ЗСУ

Нагадаємо, 21 вересня в різних куточках Росії люди вийшли на протести після оголошення президентом Володимиром Путіним часткової мобілізації. Під час протестів силовики затримали 1176 людей у 38 містах.

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