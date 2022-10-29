В Росії усунули з посади командувача військами в Україні Лапіна, якого критикував Кадиров

Кадиров не раз дорікав Лапіну за провали окупантів на фронті.
В Росії усунули з посади генерал-полковника Олександра Лапіна, який був командувачем угрупуванням військ "Центр" у війні проти України.
Про це повідомляють засоби російської пропаганди з посиланням на знайомі з кадровим рішенням джерела.
Зауважимо, що Лапіна неодноразово критикував лідер Чечні Рамзан Кадиров. Зокрема, напередодні він звинуватив генерал-полковника у прориві українських військ у районі лінії оборони населених пунктів Терни, Торське та Ямполівка Донецької області.
Окрім того, на початку жовтня Кадиров звинуватив Лапіна у втраті окупантами Лимана Донецької області.
За словами українського журналіста Юрія Бутусова, Кадиров та засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин використовують поразки російської армії як привід поставити у військове керівництво своїх людей, свого міністра оборони і тим самим посилити свій вплив. Саме тому обоє накинулися з критикою на Лапіна.
Нагадаємо, Лапін був призначений на посаду на початку вересня після звільнення попереднього командування у зв’язку з провалами Росії на фронті в Україні.
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