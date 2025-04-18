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В Росії в тілі хлопчика випадково знайшли кулю: всіх шокувало те, як вона там опинилась
Плановий медогляд у лікарні обернувся кримінальною справою. У хлопчика з Іркутської області знайшли кулю — і жахлива правда відкрилася.
В Іркутській області Росії під час планового огляду 11-річного хлопчика в його грудях знайшли кулю. Так усі випадково дізналися, що кілька місяців тому в дитину вистрелив батько.
Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.
Третьокласник Ваня (ім’я змінено) живе з батьками та молодшим братом і часто хворіє. Хлопчик 16 квітня поскаржився на біль у хребті, тож мама відвела його до лікарні.
На рентгені лікарі помітили у грудній клітині у Вані стороннє тіло. Придивившись до знімка пильніше, медики впізнали, що це куля від травматичного пістолета.
Про жахливу знахідку лікарі одразу повідомили до поліції.
Після цього Ваня зізнався, що в січні його 37-річний батько Сергій приніс додому травматичний пістолет, і після вживання алкоголю вистрілив у сина. Чоловік попросив дитину нікому не розповідати про те, що сталося.
На допиті мама Вані підтвердила слова сина. Вона згадала, як одного разу, коли була на кухні, почула гучний звук із кімнати. У кімнаті в той момент були чоловік та дитина. Коли жінка зайшла і запитала, що сталося, Ваня з Сергієм казали, що все гаразд. Водночас хлопчик був трохи переляканий.
Після медичного обстеження хлопчика прооперували. А батька затримала поліція.
До слова, раніше у Пермському краї Росії помилуваний карний злочинець і «герой» війни проти України вбив батька та 86-річну бабусю колишньої дівчини.