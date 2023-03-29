В Росії вибухнув газопровід: полум’я видно за десятки кілометрів (відео)

Факт вибуху та подальшу пожежу навіть підтвердила місцева влада.

У Свердловській області Росії стався вибух на газопроводі Ямбург-Єлець 29 березня в селищі Пелим.

Про це повідомляють російські пабліки та засоби масової пропаганди.

У Мережі з’явилися відео з місця інциденту, на яких видно величезний стовп вогню. Місцеві жителі бачать полум’я на відстані в десятки кілометрів.

На місці працюють пожежні та ремонтні бригади. Екстрені служби чекають, поки в трубопроводі вигорить газ, що залишився.

Вибух із подальшим спалахом на газопроводі підтвердив голова округу Шахіт Алієв.

"Так, там на газопроводі стався вибух. Там не було людей. Залишки газу вигоряли з труби, там була пожежа", – сказав Алієв.

За його даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, 26 березня вибух прогримів у Тульській області Росії. Там заявляли про начебто падіння невідомого безпілотника.

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