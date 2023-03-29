В Росії вибухнув газопровід: полум’я видно за десятки кілометрів (відео)

Факт вибуху та подальшу пожежу навіть підтвердила місцева влада.
У Свердловській області Росії стався вибух на газопроводі Ямбург-Єлець 29 березня в селищі Пелим.
Про це повідомляють російські пабліки та засоби масової пропаганди.
У Мережі з’явилися відео з місця інциденту, на яких видно величезний стовп вогню. Місцеві жителі бачать полум’я на відстані в десятки кілометрів.
На місці працюють пожежні та ремонтні бригади. Екстрені служби чекають, поки в трубопроводі вигорить газ, що залишився.
Вибух із подальшим спалахом на газопроводі підтвердив голова округу Шахіт Алієв.
"Так, там на газопроводі стався вибух. Там не було людей. Залишки газу вигоряли з труби, там була пожежа", – сказав Алієв.
За його даними, постраждалих немає.
Нагадаємо, 26 березня вибух прогримів у Тульській області Росії. Там заявляли про начебто падіння невідомого безпілотника.
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