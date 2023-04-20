В Росії відправили у відставку командувача Тихоокеанського флоту після раптової перевірки

В Росії відправили у відставку командувача Тихоокеанського флоту адмірала Сергія Авакянця після проведеної раптової перевірки флоту.

Про це заявив повноважний представник президента у Далекосхідному федеральному окрузі РФ Юрій Трутнєв, повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Трутнєв також повідомив, що після звільнення з посади Авакянц очолить штаб, який куруватиме центри військово-спортивної підготовки та "патріотичного" виховання.

Зауважимо, що адмірал Авакянц очолював Тихоокеанський флот від травня 2012 року.

Нагадаємо, 14 квітня в Росії оголосили про початок раптової перевірки на Тихоокеанському флоті. Так, флот було піднято за тривогою в повному складі і розпочато приведення у вищий ступінь боєготовності.

17 квітня про перевірку флоту президентові РФ Володимиру Путіну відзвітував міністр оборони Сергій Шойгу. Зокрема, він доповів, що в межах перевірки було відпрацьовано питання готовності до застосування зброї стратегічними ракетними підводними човнами.

Флот РФ піднято по тривозі, Росія запасається ракетами, "злив" секретів вигідний Кремлю – Коваленко

Читайте також: