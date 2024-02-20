В Росії викладач війського технікуму бив ременем студенток за "погану" поведінку

Один із таких випадків потрапив на відео, яке згодом користувачі завантажили в соцмережі.

В Росії викладач технікуму “ввів нову методику покарання студенток”. Чоловік ставив учениць у кут та бив ременем.

Інформація про це з’явилася в російських соцмережах.

Як зазначається, інцидент трапився у Каменськ-Уральському. Там у військовому технікуму викладач стройової, бойової та тактико-спеціальної підготовки бив учениць за погану поведінку ременем та ставив у кут. Один із таких випадків потрапив на відео, яке згодом користувачі завантажили в соцмережі.

Після чого викладача викликали до директора. Чоловік розповів, що справді поставив у кут одну дівчину, бо вона заважала іншим вчитися.

За його словами, все це було в “жартівливій формі” — жодного насильства та агресії начебто не було. Потім покарання повторилося, тільки вже з іншою “хуліганкою”.

“Чому чоловік так зробив, він пояснити не міг. Коли про методи виховання дізналися, співробітник МВС одразу написав заяву на власне звільнення. Батьки дівчинки, що стояла в кутку на колінах, звернулися до поліції — щодо колишнього викладача розпочали службову перевірку”, - пишуть російські телеграм-канали.

Нагадаємо, що у Росії спалахнув скандал через реальні втрати окупантів в Авдіївці.

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