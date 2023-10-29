В Росії виявили новий завод, де виготовляють ракети – координати

Російські партизани засвітили ракетний завод в Росії.
У російському Челябінську виявили завод з виробництво ракет. Партизани оприлюднили координати.
Про це повідомляє рух "Атеш".
"Наші агенти з Челябінська повідомляють, що на Челябінському ковальсько-пресовому заводі почали виготовляти ракети різного типу", - йдеться у повідомленні.
Там також додали, що підприємство швидко розростається: будуються нові цехи, набирається новий персонал. Чисельність персоналу на заводі збільшилась від 10 до 17 тисяч осіб.
"Координати: 55.118556370558025, 61.5045004989165.", - повідомляє "Атеш".
Нагадаємо, за даними "Атеш", у Криму російські загарбники посилюють захист залізничних поїздів через постійні диверсії.
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