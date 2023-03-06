В Росії військовий "випадково" вистрілив із РПГ – уламки впали у житловому масиві

В Міноборони РФ не коментують причини інциденту.
У Росії трапився черговий інцидент з військовим. Цього разу солдат "випадково" вистрілив із ручного протитанкового гранатомету (РПГ) – уламки снаряда впали у житловому масиві Гукове в Ростовській області.
Про це розповів Telegram-канал ASTRA.
Так, 4 березня у соціальних мережах та ЗМІ Ростовської області повідомили, що жителі Гукова чули звук вибуху, а потім опублікували фото невідомого снаряда, що впав у житловому масиві
Виявилося, що причиною стала помилка одного з російських військових.
"Солдат, особистість якого нам з'ясувати не вдалося, перебуваючи в пункті тимчасової дислокації, здійснив неконтрольований постріл з РПГ-22, що і спричинило вищезгаданий вибух. За попередніми даними, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні ASTRA.
Очільник Гукового Євген Гріненко назвав об'єкти, що впали "осколками невідомого походження" і попросив мешканців "не вірити чуткам і не піддаватися паніці".
Нагадаємо, 6 березня у Курській області РФ сталася стрілянина між строковиками. Один із них загинув, інший солдат отримав поранення.
А у Новосибірську невідомі підпалили пункт збору допомоги для мобілізованих росіян – у приміщенні розбили вікно і жбурнули ганчір'я, яке горіло.
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