В Росії восьмирічний хлопчик сховався в радянському холодильнику і помер

В Росії восьмирічний хлопчик сховався в радянському холодильнику і помер

Малюк не знав, що такі холодильники можна відкрити тільки зовні.

У ніч на п’ятницю, 2 липня, в російській Башкирії трагічно загинув 8-річний хлопчик, який грався у хованки у дворі приватного будинку зі своїми сестрами. Як повідомляє видання “Фонтанка”, його тіло знайшли у старому холодильнику “Мир”, що стояв біля сараю.

Розшуки хлопчика, який зник під час гри у хованки зі своїми сестрами, почалися увечері 1 липня. Тільки пізно вночі його батьки здогадалися заглянути в старий радянський холодильник, який як непотріб стояв біля господарських будівель. В ньому вони й виявили бездиханне тіло свого сина.

Обираючи місце для схованки, хлопчик не знав, що холодильники такої системи мають односторонній запірний пристрій, який відкривається тільки зовні. Він зміг вибратися з цієї пастки і задихнувся.

Слідчі оглянули місце події, призначили судово-медичну експертизу та опитали рідних загиблого хлопчика.

Нагадаємо, що раніше у російському місті Братську (Іркутська область) 16-річна дівчина встромила в серце 14-річного підлітка ножа-”метелика”. Вбивство сталося серед білого дня і в людному місці - поблизу будівлі драматичного театру.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання