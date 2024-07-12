В Росії впав пасажирський літак: скільки було людей на борту та що відомо про авіакатастрофу

Відомо, що літак виконував тестовий політ після ремонту. Сам же він впав в лісі, після чого вибухнув.

В Росії впав черговий літак. На цей раз пасажирський, внаслідок чого загинули три людини. Інцидент стався у Підмосков’ї.

Про це пишуть росЗМІ.

Як зазначається, літак Sukhoi Superjet впав у Підмосков’ї. На борту перебували три людини, але вони не були пасажирами повітряного судна. Загинув екіпаж.

Відомо, що літак виконував тестовий політ після ремонту. Сам же він впав в лісі, після чого вибухнув. Побудований він був ще у 2014 році.

“Перед аварії борт подав сигнал лиха. Лайнер намагалися вивести на аварійне коло, але він зазнав аварії. Всі троє пілотів, що знаходилися на борту літака, загинули”, - пишуть росЗМІ.

Що цікаво, літак належав авіакомпанії “Газпром-Авіа”. Борт переганяли із заводу у Луховицях у Внуково, близько 15 години по московському часу він зник з радарів. “Газпром” був його єдиним експлуатантом.

Внаслідок пригоди російський Слідчий комітет відкрив кримінальну справу за фактом порушення авіаційної безпеки.

Нагадаємо, що у Путіна лякають новими провокаціями щодо Київської ГЕС та Канівського водосховища.

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