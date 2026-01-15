В Росії виявили повішеним ексзаступника міністра праці: кого звинуватили у смерті

Труна / © Freepik

В Росії сталася чергова смерть колишнього високопосадовця. У Новій Москві знайшли мертвим колишнього заступника міністра праці та соціального захисту Російської Федерації Олексія Скляра.

Про це повідомляють Рос ЗМІ.

Тіло 50-річного ексчиновника виявили у його приватному будинку на території поселення Філімонківське. Коли на місце події прибули рятувальники, вхідні двері були відчинені, а тіло Скляра лежало просто біля порога.

Олексій Скляр / © ASTRA

Наразі правоохоронні органи розглядають самогубство як основну версію трагедії.

Що могло стати причиною

За наявною інформацією, перед смертю Скляр розіслав своїм друзям прощальні повідомлення. У тексті він прямо звинуватив у тому, що хоче вчинити самогубство через дружину.

Відомо, що нещодавно експосадовець одружився вдруге — його обраницею стала 33-річна Аліна. Однак сімейне життя не склалося через фінансові труднощі. Після звільнення з уряду у 2022 році у Скляра почалися серйозні проблеми з грошима, що стало причиною постійних сварок.

Повідомляється, що після чергового скандалу дружина поїхала за кордон, залишивши чоловіка самого.

Що відомо про Олексія Скляру

Скляр обіймав посаду заступника міністра праці та соціального захисту РФ протягом чотирьох років — з 2018 по 2022 рік. Після відставки він не займав публічних посад.

Тепер родині загиблого, ймовірно, доведеться вирішувати питання спадщини. На майно ексчиновника претендуватимуть вдова, яка повернеться з-за кордону, та двоє повнолітніх синів Скляра від першого шлюбу — Данило та Микита.

Нагадаємо, на Кіпрі за загадкових обставин помер третій секретар посольства РФ Олексій Панов, який, за даними розслідувачів, насправді був офіцером ГРУ у званні капітана.

Офіційно в посольстві заявили про самогубство, однак місцевим правоохоронцям не дали можливості провести повноцінне розслідування, а інформацію про смерть оприлюднили із затримкою.

Експерти звертають увагу на нетипові деталі інциденту та зазначають, що російські дипустанови на Кіпрі традиційно виконують функції розвідувальних центрів, а активність агентів РФ на острові залишається високою.