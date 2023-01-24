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В Росії з крила літака під час зльоту почало витікати пальне (відео)

В Росії з крила літака під час зльоту почало витікати пальне (відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
1711
Час на прочитання
1 хв
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В Росії з крила літака під час зльоту почало витікати пальне (відео)

Скриншот з відео

Цю несправність випадково помітив диспетчер і сказав пілотам.

В аеропорту Сочі з крила літака "Уральських авіаліній" просто під час зльоту почало витікати пальне. Інцидент стався ще 17 січня.

Про це інформують російські пабліки.

Так, телеграм-канал Baza повідомив, що перед вильотом до Москви, коли літак вже виїжджав на злітну смугу, з його бака по крилу полилося пальне. 

Це встиг помітити диспетчер і повідомив про проблему пілотам. Після цього літак одразу зупинили та відправили на ремонт. 

Нагадаємо, пасажир літака зняв на відео його падіння в Непалі. Катастрофа сталася 15 січня: розбився пасажирський літак компанії Yeti Airlines. Загинули всі 72 людини, що перебували на борту.  

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Дата публікації
Перегляди
1711
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