В Росії з крила літака під час зльоту почало витікати пальне (відео)

Цю несправність випадково помітив диспетчер і сказав пілотам.

В аеропорту Сочі з крила літака "Уральських авіаліній" просто під час зльоту почало витікати пальне. Інцидент стався ще 17 січня.

Про це інформують російські пабліки.

Так, телеграм-канал Baza повідомив, що перед вильотом до Москви, коли літак вже виїжджав на злітну смугу, з його бака по крилу полилося пальне.

Це встиг помітити диспетчер і повідомив про проблему пілотам. Після цього літак одразу зупинили та відправили на ремонт.

Нагадаємо, пасажир літака зняв на відео його падіння в Непалі. Катастрофа сталася 15 січня: розбився пасажирський літак компанії Yeti Airlines. Загинули всі 72 людини, що перебували на борту.

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