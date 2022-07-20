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В Росії за два млн рублів продають собаку з Z-свастикою — оголошення виставляють в Інтернеті (фото)

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В Росії за два млн рублів продають собаку з Z-свастикою — оголошення виставляють в Інтернеті (фото)

Фото: Скріншот

В Росії за два мільйони рублів продають собаку з Z-свастикою. Оголошення з тваринами виставляють в Інтернеті.

В Росії санкції вдарили настільки, що люди на дошках оголошень продають нещасних собак, з розкраскою у вигляді літери “Z”, яка у цивілізованому світі вважається свастикою.

Подібні оголошення в Мережі почали виставляти самі росіяни.

Так, на російських дошках оголошень почали з’являтися повідомлення з пропозиціями купити чорне щеня з літерою “Z”. За собаку господар просить 100 тисяч рублів - це десь 52 тисячі гривень.

Автору оголошення, зважаючи на все, не далека комедія, бо всю свою “іронію” він вклав у опис щеня.

“Щеня “Z” дворянських кровей, дідусь - німецький шпіц, тато далекобійник, мама розумна”, - написав автор оголошення.

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Ще одного пса продають за два млн російських рублів. Проте це оголошення наразі вже недоступно.

Нагадаємо, що чиновник Херсонської ОДА допоміг російським окупантам перекинути бронетехніку з Криму.

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