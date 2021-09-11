Гроші літній жінці засуджена переказала після арешту її сина, башкирського громадського активіста.
В Росії в пенсіонерці, яка грошима допомогла жінці, вбачили фінансистку екстремізму. Її засудили до трьох років.
Про це повідомляється на сторінці Асоціації корінних народів РФ у соцмережі.
Жовтневий районний суд Уфи виніс вирок 59-річній жительці Уфи - 3 роки умовного терміну покарання. Жінку засудили за те, що вона перерахування 6500 рублів матері політв'язня Айрат Дільмухаметова.
Вказану суму вона частинами перевела на карту матері ув'язненого впродовж 2018-2019 років..
Гроші літній жінці засуджена переказала після арешту її сина, башкирського громадського активіста Айрат Дільмухаметова, а платежі в 2018 році були у вигляді допомоги для встановлення обеліска в селі Сунарчі в пам'ять башкирам, загиблим в 1736 році в битві з окупаційними каральними військами Російської імперії.
Нагадаємо, що а Тернопільщині переховувався злодійський авторитет із Росії, який був “смотрящим” на батьківщині Леніна.