В Росії за підрив Байкало-Амурської магістралі засудили білоруса – подробиці

Вибух у Бурятії серйозно пошкодив залізничну колію, також вигоріли десятки цистерн із пальним.

В російському Омську суд заарештував підозрюваного у справі про підрив Байкало-Амурській Магістралі. Заарештований – громадянин Білорусі Сергій Єрємєєв.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Єрємєєв пояснив свої дії тим, що хотів паралізувати рух на залізниці, щоб перешкодити перевезенню військових вантажів.

"Я написав у поясненні, що через БАМ зараз везуть боєприпаси. Головна мета була перешкодити руху", - сказав він.

За версією російського слідства, Єремєєв привіз до Росії з Білорусі не менш, як сім невстановлених вибухових пристроїв, які йому передали білоруські опозиціонери напередодні операції.

Нагадаємо, СБУ влаштувала вибух 30 листопада на Байкало-Амурській магістралі в РФ – у Північномуйському тунелі ім. Бессолова в Бурятії. Значних пошкоджень зазнала залізнична колія, а також згоріли десятки цистерн із пальним. Росіяни розслідують справу як теракт. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про підрив тунелю БАМ у Бурятії.

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