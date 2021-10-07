У Росії зафіксували масове отруєння неякісним алкоголем: за добу померло понад 10 осіб

У Росії зафіксували масове отруєння неякісним алкоголем: за добу померло понад 10 осіб

Вік загиблих від 36 до 73 років.

В Оренбурзькій області Росії упродовж минулої доби 11 осіб померло від отруєння неякісним алкоголем.

Про це повідомили у четвер, 7 жовтня, на сайті російського телеканалу “РЕН ТВ” з посиланням на власні джерела.

За даними джерела, четверо людей із отруєнням алкоголем перебувають в лікарні, двоє з них - у важкому стані, ще декілька отримують медичну допомогу амбулаторно.

У прес-службі адміністрації регіону повідомили, що смертельні випадки зафіксовані відразу у трьох населених пунктах на території двох районів. Відзначається, що загиблим було від 36 до 73 років.

За попередньою інформацією, навіть невеликий обсяг випитого алкоголю призводить до летального результату. “Він продавався в різній тарі і в різних місцях ", - уточнили в прес-службі.

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Губернатор області доручив екстрено проінформувати населення про неприпустимість придбання і вживання нелегальної алкогольної продукції, а також терміново провести перевірку місцевих торгових точок.

Слідчі порушили кримінальну справу за статтею "Виробництво і збут товарів, що не відповідають вимогам безпеки, що призвело з необережності смерть більше двох осіб".

Нагадаємо, раніше в Тернопільській області із важким алкогольним отруєнням у лікарню госпіталізували трьох дівчат, віком 13,14 та 16 років. Найстарша дівчина потрапила у реанімації.

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