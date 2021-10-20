В Росії зафіксували новий рекорд смертей від коронавірусу: за добу в країні померло понад тисячу осіб

В Росії зафіксували новий рекорд смертей від коронавірусу: за добу в країні померло понад тисячу осіб

В Москві ситуація погіршується: п'ять тижнів поспіль захворюваність зростає на 30%.

Новий рекорд смертності від коронавірусу в Росії - за добу там померло 1 028 осіб.

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Про це повідомляє телеграм-канал оперативного штабу Москви по ситуації з коронавірусом.

Варто зазначити, що також за останню добу в країні інфікувалося 34 073 особи. З них 5 847 - у Москві, 3 274 - у Санкт-Петербурзі та 2 590 - у Московській області.

Видання Forbes з посиланням на джерела повідомляє, що в Москві обговорюють план введення локдауна на тиждень від 30 жовтня до 7 листопада. Сьогодні уряд запропонує президенту оголосити ці дні неробочими. Передбачається, що в столиці РФ будуть закриті ТЦ, ресторани, кафе, заборонено відвідування масових заходів. Винятків не буде навіть для щеплених громадян.

Усього станом на 20 жовтня 2021 року в РФ кількість інфікованих COVID-19 зросла до 8 094 825 осіб у 85 регіонах, 226 353 людини померло, 7 065 712 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, що в Україні 19 жовтня повідомили про 538 смертей від COVID-19, що є максимальною кількістю за усі два роки пандемії в країні.

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