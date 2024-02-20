​​В Росії загадково помер син очільника "Роснафти" та близького соратника Путіна – подробиці

В Росії помер Іван Сєчин – син Ігоря Сєчина, який очолює найбільшу російську нафтогазову компанію "Роснафта" та є близьким соратником диктатора Володимира Путіна. Відомо, що Іван Сєчин також обіймав керівну посаду в цій компанії.

Про смерть сина Сєчина почали писати російські Telegram-канали.

За їхніми даними, 35-річного Івана Сєчина нібито не стало ще 5 лютого. Посилаючись на джерела, вони повідомили, що причиною смерті назвали "відірваний тромб".

РосЗМІ пишуть, що першим про смерть Івана Сєчіна написав бізнесмен та колишній менеджер російської нафтової компанії "ЮКОС" Леонід Невзлін, який послався на запис у реєстрі спадкових справ.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ з'ясував, що Іван Сєчин помер в особняку у котеджному селищі "Європа-1" у Красногорську під Москвою.

"Швидку" викликала охорона, проте нібито назвала неточну адресу. В результаті медики їхали майже дві години і на той час чоловік вже помер.

Приблизно о 04:30 у ніч проти 5 лютого 35-річний Іван поскаржився, що йому погано, він задихається. Чоловік упав на ліжко і втратив свідомість.

"Його оточення перенесло Івана на підлогу і намагалося зробити первинні реанімаційні заходи. Водночас "швидку" викликав охоронець Івана Сєчина. В умовах снігопаду бригада медиків блукала Красногорськом до 6 години ранку. Коли "швидка" прибула на місце, лікарі тільки змогли констатувати смерть Івана", - пише канал.

За словами родичів, Іван Сечин мав лише гіпертонію. Він приймав якісь ліки, призначені лікарем, але останні місяці не звертався за медичною допомогою. Причину смерті встановлюють.

Варто зазначити, що все було ретельно засекречено. Адже "швидку" викликали для Євгена Анатолійовича Паніна, і саме під таким ім'ям він і був оформлений у документах про смерть.

Ігор Сєчін заборонив співробітникам СКР, ФСБ та іншим силовикам займатися питаннями смерті Івана. Займалася цим Служба безпеки "Роснафти", що складається з колишніх співробітників ФСБ та СКР, особисто відданих Сєчину.

За даними ВЧК-ОГПУ, Івана Сєчіна поховали на третю добу після смерті.

Останні години життя Івана Сєчіна

За словами дружини Івана, посеред ночі чоловік поскаржився на біль, вирішивши, що це пов'язано з нирками.

Охороні було доручено купити ліки. Іван Сєчін покликав дружину до себе в кімнату і попросив налити йому води та дати пігулку. Жінка вийшла до санвузла по воду, а коли повернулася, то чоловік уже лежав без руху. Жінка відразу по рації викликала охоронця.

Як пояснював охоронець Сєчіна, від моменту, як він повернувся з аптеки, до прохання дружини Івана про допомогу пройшло близько 20 хвилин.

Як тільки до будинку зайшли медики і побачили бездиханне тіло Івана Сєчина, вони попросили зупинитися охоронця, який до останнього намагався реанімувати шефа. Проте Іван Сєчин був мертвий. В результаті експерти дійшли висновку, що причиною смерті став тромб, що відірвався.

Нагадаємо, дружина Навального зробила гучну заяву про смерть опозиціонера.

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