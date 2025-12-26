Сергій Рябков / © Associated Press

Реклама

У МЗС країни-агресорки зробили заяву щодо перспектив завершення бойових дій. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков стверджує, що сторони «по-справжньому наблизилися» до вирішення конфлікту.

Про це пишуть росЗМІ.

Представник російського МЗС назвав поточну дату знаковою для переговорного процесу.

Реклама

«Я думаю, що 25 грудня 2025 року залишиться у нас у всіх у пам’яті як рубіж, коли ми наблизилися, дійсно наблизилися до вирішення. Але від нас, від нашої роботи, від політичної волі тієї сторони залежить, чи зможемо ми зробити останній ривок і вийти на домовленість», — заявив Рябков у розмові з пропагандисткою Ольгою Скабєєвою.

Попри риторику про наближення миру російський дипломат не втратив нагоди звинуватити Київ та західних партнерів у небажанні домовлятися. Рябков стверджує, що Україна та її європейські союзники нібито намагаються зірвати процес.

За його версією, Київ і «спонсори в Європі», які не націлені на домовленості, наразі «подвоїли зусилля для того, щоб її (домовленість — ред.) торпедувати».

Водночас, коли почалася розмова про конкретні терміни підписання можливих угод або припинення вогню, Рябков ухилився від чіткої відповіді.

Реклама

Він наголосив, що ставити конкретні дати врегулювання наразі «некоректно» і жодних чітких термінів він називати не буде.

Нагадаємо, переговорний процес щодо завершення війни в Україні вийшов на вирішальну стадію. 28 грудня президент США Дональд Трамп має прийняти президента України Володимира Зеленського у Мар-а-Лаго у Флориді, де сторони планують обговорити фінальну версію мирного плану.

За даними Axios, сам факт цієї зустрічі свідчить про значний прогрес, адже раніше Трамп погоджувався на особисті перемовини лише за умови наближення до реальної угоди.