Служба зовнішньої розвідки Росії стверджує, що країни НАТО начебто готують військову активність у прикордонних з Молдовою регіонах.

Про це пишуть російські ЗМІ.

За даними відомства, концентрація підрозділів у Румунії нібито спрямована на “залякування Придністров’я” та можливу підтримку дій в Одеській області.

Російське відомство повідомляє, що частина військових із Франції та Великобританії нібито вже перебуває в Одесі. Також, за даними СЗР, такі сценарії відпрацьовувалися під час навчань НАТО у Румунії та можуть бути реалізовані після парламентських виборів у Молдові 28 вересня.

У відомстві додають, що НАТО нібито планує змусити молдовських громадян “погодитися з рішеннями європейських органів влади”, якщо результати голосування виявляться суперечливими.

Раніше президентка Молдови Майя Санду попередила, що Росія намагається вплинути на недільні парламентські вибори шляхом підкупу голосів, дезінформаційних кампаній та насильницьких провокацій.

Вона наголосила, що у разі перемоги проросійських сил Молдова може стати плацдармом для проникнення на Одещину.