В Росії запроваджують наймасштабніше в своїй історії підвищення податків

Зміни мають ухвалити вже цього літа, чинності вони набудуть від 1 січня 2025 року.

Російська Держдума схвалила в другому читанні наймасштабніше збільшення податків в історії цієї країни.

Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на The Moscow Times.

За повідомленням джерел, проєкт запроваджує п'ятиступеневу прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб.

Згідно з планами Держдуми впродовж 6 наступних років у росіян і бізнесу заберуть 16,8 трлн руб – суму, яка на третину перевищує загальний розмір Фонду національного добробуту (12,75 трлн руб) і більш ніж утричі – його ліквідну, але не витрачену частину (5,2 трлн руб).

У межах поправок до Податкового кодексу з 2025 року в РФ буде запроваджено прогресивну шкалу ПДФО, яка торкнеться громадян, які заробляють понад 200 тисяч рублів на місяць", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що понад 11 трлн рублів за найближчі 6 років у казну додатково заплатить бізнес. З 2025 року в Росії підвищується ставка податку на прибуток – з 20% до 25%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держдума в Росії хоче "скасувати" передавання Криму Україні 1954 року. В МЗС надали відповідь щодо такого бажання.

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