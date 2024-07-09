В Росії запроваджують наймасштабніше в своїй історії підвищення податків

Зміни мають ухвалити вже цього літа, чинності вони набудуть від 1 січня 2025 року.
Російська Держдума схвалила в другому читанні наймасштабніше збільшення податків в історії цієї країни.
Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на The Moscow Times.
За повідомленням джерел, проєкт запроваджує п'ятиступеневу прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб.
Згідно з планами Держдуми впродовж 6 наступних років у росіян і бізнесу заберуть 16,8 трлн руб – суму, яка на третину перевищує загальний розмір Фонду національного добробуту (12,75 трлн руб) і більш ніж утричі – його ліквідну, але не витрачену частину (5,2 трлн руб).
У межах поправок до Податкового кодексу з 2025 року в РФ буде запроваджено прогресивну шкалу ПДФО, яка торкнеться громадян, які заробляють понад 200 тисяч рублів на місяць", – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що понад 11 трлн рублів за найближчі 6 років у казну додатково заплатить бізнес. З 2025 року в Росії підвищується ставка податку на прибуток – з 20% до 25%.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держдума в Росії хоче "скасувати" передавання Криму Україні 1954 року. В МЗС надали відповідь щодо такого бажання.
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