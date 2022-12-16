В Росії запустили конвеєр позитивних новин про Путіна: ЗМІ повідомили про доручення Кремля

За задумом Кремля, такі позитивні новини повинні залатати пролом в іміджі Путіна і допомогти пропаганді, яка стрімко втрачає ТБ-аудиторію.

Адміністрація президента Росії дала розпорядження держкорпораціям підготувати позитивний порядок денний з новин та заходів, участь у яких міг би взяти Володимир Путін.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на близькі до Кремля джерела та представників компаній.

Розпорядження надійшло керівникам компаній з енергетичної, транспортної та комунікаційної сфер, а також очільникам російських регіонів. Йдеться про "інформаційний обмін", тобто збір найменших значних позитивних інформаційних приводів.

Анонімні чиновники пояснили, що в росіян знижується соціальне самопочуття, зростає тривожність і вже накопичилася втома від тривалої війни. Тож у цих умовах президент має чітко асоціюватися з чимось позитивним, бути "глашатаєм хороших новин".

"Інкубатор хороших новин" – технологія, яка зазвичай використовується під час виборів, – вже працює, кажуть джерела видання. Тож у публічному графіку Путіна з'явилися такі заходи, як урочисте відкриття центру з відтворення індички та соціальних об'єктів, вітання з ювілеєм держкорпорацій "Росатом" та "Ростех", відкриття відремонтованої автодороги.

"Шукати нові "позитивні новини", в яких міг би взяти участь Путін, доручено десяткам держкомпаній. Вони, за задумом Кремля, повинні залатати пролом в іміджі президента і допомогти держпропаганді, яка стрімко втрачає ТБ-аудиторію і дедалі гірше порається з пошуком аргументів на користь війни, яка триває майже рік", – йдеться у статті.

Нагадаємо, що вперше за 10 років Путін скасував підсумкову пресконференцію, яку влаштовує щороку з російськими та іноземними журналістами.

На такий крок президент Росії міг піти, побоюючись запитань про війну проти України, припускають у розвідці Великої Британії.

На думку речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, Путін скасував захід, бо усвідомлює своє надскладне політичне становище і йому нічого сказати про успіхи своєї армії, яких немає.

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