В Росії засудили поліцейських за зґвалтування колеги у відділку

В Росії засудили поліцейських за зґвалтування колеги у відділку

Сексуальний злочин стався під час пиятики.

В середу, 23 червня, Верховний суд Башкирії виніс обвинувальний вирок трьом колишнім високопоставленим поліцейським, яких звинуватили у зґвалтуванні працівниці відділу дізнання. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".

Працівниця поліцейського відділу стала жертвою насильства з боку колег у жовтні 2018 року. На 23-річну дізнавачку напали під час спільної пиятики начальник відділу поліції Уфимського району, начальник відділу поліції Кармаскалинського району та начальник відділу з питань міграції Уфимського району. За її заявою було порушено справу за фактом групового зґвалтування і насильницьких дій сексуального характеру.

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Під час розслідування справи обвинувачених звільнили з органів внутрішніх справ. Позбулася роботи також потерпіла — її звільнили за розпивання алкоголю на робочому місці.

Двох фігурантів справи, за вироком Верховного суду Башкирії, відправили у місця позбавлення волі на сім років. Ще одному суд визначив покарання у вигляді 5,5 років у колонії загального режиму. Усіх трьох було взято під варту в залі суду.

Нагадаємо, раніше у Москві поліцейський вирішив привітати свого начальника з "міжнародним днем г**дона". Начальник не зрозумів гумору і подав скаргу на свого підлеглого.

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