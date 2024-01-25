В Росії засудили свого ж терориста Гіркіна: який термін дали

На запитання судді, чи зрозумілий йому вирок, терорист відповів: "Служу вітчизні!"

Московський міський суд визнав терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) винним у закликах до здійснення екстремістської діяльності та ухвалив вирок у вигляді чотирьох років колонії.

Про це повідомила російська об'єднана пресслужба судів.

Гірніка-Стрєлкова засудили до чотирьох років колонії, визнавши винним за статтею "Заклики до здійснення екстремістської діяльності".

"Московський міський суд проголосив вирок Ігорю Всеволодовичу Гіркіну. Ігоря Гіркіна визнано винним за ч. 2 ст. 280 КК РФ (Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності). Гіркін публічно закликав користувачів телекомунікаційної мережі "Інтернет" до екстремістської діяльності. Суд засудив Ігоря Всеволодовича до 4 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму", – йдеться в заяві пресслужби судів.

Крім того, суд заборонив Гіркіну адміністрування його сайтів у соцмережах терміном на три роки.

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Гіркін свою провину так і не визнав. На запитання судді, чи зрозумілий йому вирок, терорист відповів: "Служу вітчизні!" У цей момент хтось у залі вигукнув: "Ганьба такій вітчизні!"

Нагадаємо, Гіркіна затримали у липні 2023 року після заяв про екстремізм із його боку, які начебто написали правоохоронцям жителі окупованого Криму та російського Бєлгорода.

Зауважимо, що терорист постійно критикував керівництво РФ за те, як воно веде війну проти України. Зокрема, в одному з дописі Гіркін "не виключав здачу Криму" після відходу російських окупантів на лівий берег Дніпра.

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