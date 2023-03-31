В Росії затримали американського журналіста: WSJ відверто звернулася до Путіна та Байдена

ФСБ Росії повідомила 30 березня, що в Єкатеринбурзі затримано акредитованого при МЗС Росії кореспондента московського відділення американської газети The Wall Street Journal, громадянина США Евана Гершковича 1991 року народження.

Американського журналіста Евана Гершковича затримали в Єкатеринбурзі. Його РФ підозрює в шпигунстві. Встановлено, що Гершкович “діючи за дорученням американської сторони, здійснював збір інформації, яка становить державну таємницю про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу”.

Про це пише видання EADaily.

ФСБ Росії порушила кримінальну справу згідно зі ст. 276 КК РФ (“Шпигунство”) проти Гершковича. Рупор Кремля Пєсков заявив, що американець був затриманий на гарячому.

Відповідаючи на затримання свого журналіста, The Wall Street Journal закликала до висилки посла РФ з Вашингтона та всіх російських журналістів. Це було заявлено в колонці видання.

“Це менше, ніж можна було б очікувати”, - наголошується в публікації.

WSJ закликала адміністрацію президента США Джо Байдена подумати про “дипломатичну та політичну ескалацію”.

“Першою обов'язковістю уряду США є захист його громадян, і занадто багато урядів сьогодні вважають, що вони можуть безкарно арештувати та утримувати американців”, - підкреслює видання.

Представники видання наголошують, що президент Путін тепер несе відповідальність за здоров'я та безпеку Евана Гершковича, а уряд Байдена несе відповідальність за те, щоб його звільнили.

Нагадаємо, що під час послання білоруському народу та Національним зборам білоруський диктатор Олександр Лукашенко закликав зупинити війну в Україні.

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