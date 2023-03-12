В Росії затримали священника-педофіла за розбещення п'ятикласника

У російському Омську затримали настоятеля храму за підозрою у педофілії. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це пише Telegram-канал Baza.

За словами хлопчика, священник чіплявся до нього просто перед їхнім походом до церкви.

Як розповів неповнолітній, 35-річний ієрей Микола приставав та торкався його у себе вдома, коли п'ятикласник зайшов до нього у гості, перед тим, як разом піти до храму Нерукотворного образу рятівника. Хлопчик працював там паламарем.

Подія сталася ще у середині лютого, але хлопчик наважився розповісти мамі про розбещення лише через деякий час.

Після цього жінка написала на священника заяву.

Нагадаємо, злочинця, який зґвалтував, до смерті побив дитину та відрубав їй руку, посадили на 260 років.

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