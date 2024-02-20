В Росії затримали жінку з громадянством РФ та США за збір коштів на ЗСУ – відео

Жінку затримали за підозрою у державній зраді через збір коштів для армії України.

У російському Єкатеринбурзі заарештували 33-річну мешканку Лос-Анджелеса, яка має громадянство РФ і США, за підозрою у державній зраді через нібито збір коштів для Збройних сил України.

Про це повідомляє Newsweek.

Як стверджує ФСБ, "від лютого 2022 року вона здійснювала збори грошей на користь однієї з українських організацій, які згодом спрямовували на придбання ЗСУ предметів тактичної медицини, екіпірування, засобів ураження та боєприпасів".

Росіяни заявили, що окрім збору коштів для української армії, вона неодноразово брала участь у публічних акціях на території США на підтримку України.

Наразі їй інкриміновано державну зраду, її тримають під вартою. В Росії звинувачення у державній зраді передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 20 років.

Пропагандистські ЗМІ РФ опублікували відео моменту затримання співробітниками ФСБ жінки.

Russia has jailed another American.



The FSB said it charged this unnamed Russia-US dual citizen, 33, with treason for organizing fundraisers for the Ukrainian army.



She was arrested in Ekaterinburg – the same city where the FSB arrested Evan Gershkovich last year. pic.twitter.com/yZS3W63R6P — max seddon (@maxseddon) February 20, 2024

Нагадаємо, розвідка РФ прокоментувала вбивство пілота Мі-8 Максима Кузьмінова в Іспанії.

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