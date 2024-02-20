В Росії затримали жінку з громадянством РФ та США за збір коштів на ЗСУ – відео

Жінку затримали за підозрою у державній зраді через збір коштів для армії України.
У російському Єкатеринбурзі заарештували 33-річну мешканку Лос-Анджелеса, яка має громадянство РФ і США, за підозрою у державній зраді через нібито збір коштів для Збройних сил України.
Про це повідомляє Newsweek.
Як стверджує ФСБ, "від лютого 2022 року вона здійснювала збори грошей на користь однієї з українських організацій, які згодом спрямовували на придбання ЗСУ предметів тактичної медицини, екіпірування, засобів ураження та боєприпасів".
Росіяни заявили, що окрім збору коштів для української армії, вона неодноразово брала участь у публічних акціях на території США на підтримку України.
Наразі їй інкриміновано державну зраду, її тримають під вартою. В Росії звинувачення у державній зраді передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 20 років.
Пропагандистські ЗМІ РФ опублікували відео моменту затримання співробітниками ФСБ жінки.
Russia has jailed another American.— max seddon (@maxseddon) February 20, 2024
The FSB said it charged this unnamed Russia-US dual citizen, 33, with treason for organizing fundraisers for the Ukrainian army.
She was arrested in Ekaterinburg – the same city where the FSB arrested Evan Gershkovich last year. pic.twitter.com/yZS3W63R6P
Нагадаємо, розвідка РФ прокоментувала вбивство пілота Мі-8 Максима Кузьмінова в Іспанії.
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