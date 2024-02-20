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В Росії затримали жінку з громадянством РФ та США за збір коштів на ЗСУ – відео

В Росії затримали жінку з громадянством РФ та США за збір коштів на ЗСУ – відео

Громадянка РФ та США, яку заарештували у Єкатеринбурзі / Фото: скриншот

Жінку затримали за підозрою у державній зраді через збір коштів для армії України.

У російському Єкатеринбурзі заарештували 33-річну мешканку Лос-Анджелеса, яка має громадянство РФ і США, за підозрою у державній зраді через нібито збір коштів для Збройних сил України.  

Про це повідомляє Newsweek.

Як стверджує ФСБ, "від лютого 2022 року вона здійснювала збори грошей на користь однієї з українських організацій, які згодом спрямовували на придбання ЗСУ предметів тактичної медицини, екіпірування, засобів ураження та боєприпасів". 

Росіяни заявили, що окрім збору коштів для української армії, вона неодноразово брала участь у публічних акціях на території США на підтримку України.

Наразі їй інкриміновано державну зраду, її тримають під вартою. В Росії звинувачення у державній зраді передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 20 років.

Пропагандистські ЗМІ РФ опублікували відео моменту затримання співробітниками ФСБ жінки.

Нагадаємо, розвідка РФ прокоментувала вбивство пілота Мі-8 Максима Кузьмінова в Іспанії.

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