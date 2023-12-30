В Росії завершився осінній призов: скільки новобранців посилили армію ворога

Міністерство оборони країни-агресорки Росії 29 грудня завершило осінній призов 2023 року, що який тривав від 1 жовтня. На строкову службу призвали 130 тисяч осіб.

Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що призов на строкову службу виконували за указом президента-диктатора РФ Володимира Путіна. Більшість призовників були зараховані до навчальних з'єднань та військових частин. Натомість були звільнені призовники осіннього призову 2022 року, що відслужили встановлені терміни строкової служби.

Аналітики зауважують, що Міноборони РФ заявляло, нібито призовників не будуть направляти до тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Запорізької чи Херсонської областей або залучати для участі в бойових діях в Україні.

В ISW додають, що від перших місяців повномасштабного вторгнення Росії солдати строкової служби не брали участі в бойових діях. Однак російські силовики дедалі частіше покладаються на призовників для виконання функцій з охорони державного кордону Росії з Україною.

Тим часом Державна дума РФ планує розглянути законопроект, що дозволяє російським призовникам служити у Прикордонній службі Федеральної служби безпеки (ФСБ). За оцінками ISW, Кремль навряд чи буде використовувати призовників для участі в бойових діях в Україні через побоювання, що це може викликати невдоволення серед громадян.

Зазначається, що весняний призовний цикл 2024 року Росія проведе від 1 квітня до 15 липня 2024 року.

Як повідомлялося, російський президент-диктатор Володимир Путін підписав указ про збільшення своєї армії. У Кремлі заявляють, що це пов'язано із так званою “СВО” та “розширенням НАТО”. Загалом Путін збільшив ЗР РФ практично на 170 тисяч осіб.

Читайте також: