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В Росії заявили про катастрофу українського літака і показали "затриманого пілота" (фото)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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В Росії заявили про катастрофу українського літака і показали "затриманого пілота" (фото)

Фото: Mash

Доповнюється...

В ФСБ Росії заявили, що в Брянській області зазнав аварії український легкомоторний літак.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди. 

"Український легкомоторний літак зазнав аварії в Брянській області, пілот затриманий прикордонним загоном, повідомило прикордонне управління ФСБ", – заявляють ЗМП.

Водночас російський паблік Mash опублікував начебто фото "затриманого українського пілота". Українська сторона наразі інцидент не коментувала.

Фото: Mash / ©
Фото: Mash

Водночас російські телеграм-канали публікують фото начебто збитого зі стрілецької зброї "українського легкомоторного літака Aeroprakt A-32". Як стверджує Mash, авіасудно летіло в напрямку нафтопроводу "Дружба", щоб, ймовірно, скинути там бомбу.

Нагадаємо, за день до цього влада Брянської області заявила про атаку безпілотників з вибухівкою на військкомат і відділення МВС.

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Дата публікації
Перегляди
826
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