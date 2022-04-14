В Росії заявили про обстріл у Брянській області: є постраждалі (фото, відео)

В Росії заявили про обстріл у Брянській області: є постраждалі (фото, відео)

Є постраждалі.

У четвер, 14 квітня, в Росії повідомили про обстріл прикордонного пункту пропуску "Нові Юрковичі" у Климівському районі Брянської області.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди з посиланням на ФСБ.

Там заявили, що обстріл нібито було здійснено з території України.

Фото та відео наслідків обстрілу опублікували місцеві мешканці в Мережі. Вони стверджують, що снаряди потрапили також в сусіднє селище Клімово.

За словами губернатора області Олександра Богомаза, пошкоджено два будинки. Є постраждалі.

Нагадаємо, у Росії може розпочатися партизанська війна, яка перекриє залізничне сполучення з Україною. А це ускладнить доставку озброєння для окупантів.

Фото з відкритих джерел

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