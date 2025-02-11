Тетяна Москалькова заявила про сподівання на вирішення питання з відкриттям гуманітарного коридору.

Росія працює з Україною щодо відкриття гуманітарного коридору для мешканців прикордонних районів Курської області, захоплених ЗСУ.

Про це заявила російська омбудсменка з прав людини Тетяна Москалькова, повідомляють засоби масової пропаганди РФ.

За словами Москалькової, є сподівання на вирішення питання з відкриттям гуманітарного коридору для виходу мешканців із захопленої українськими військами частини Курщини.

Нагадаємо, віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук ще у серпні 2024 року заявила, що для цивільних буде можливість евакуюватися з Курщини.

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Верещук також повідомляла, що Росія не просила гуманітарний коридор для евакуації жителів регіону і не зверталась ні до України, ні до Червоного Хреста.

А у вересні 2024 року в ЗСУ інформували, що Росія відмовляється надати гуманітарний коридор для евакуації цивільних з Курської області.