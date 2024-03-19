В Росії заявили про захист своїх НПЗ від дронів: українська розвідка прокоментувала

Андрій Юсов зазначив, що таку заяву росіяни зробили для заспокоєння обурення у суспільстві.

Росіяни планують захищати свої нафтогазові об'єкти від атак дронів, а саме для "прикриття" об'єктів там мають встановити системи захисту типу "Панцир".

Про це пише The Guardian із посиланням на цитату директора департаменту розвитку газової промисловості Міністерства енергетики РФ Артема Верхова.

"Ми спільно працюємо, в тому числі з колегами з Національної гвардії Росії, над прикриттям об'єктів, над встановленням, відповідно, систем захисту типу "Панцир", - сказав він.

Тим часом представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначає, що заяву зробили для заспокоєння обурення у суспільстві та розпилу бюджетних коштів, оскільки комлпекси "Панцир" вже давно перебувають на місцях.

"Принципово на ситуацію дані заяви не вплинуть, на підприємствах окупанта, які використовуються у військових цілях, проблеми будуть продовжуватись", - сказав він у коментарі "Українській правді".

Нагадаємо, в Росії від початку 2024 року безпілотники вже 15 разів атакували 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах країни.

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