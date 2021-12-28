В Росії заявили, що жодних "реальних загроз" їх відключення від системи SWIFT не помітно

В Росії заявили, що жодних "реальних загроз" їх відключення від системи SWIFT не помітно

Москва заявляє, що "готова до будь-яких несподіванок".

Директор департаменту економічного співробітництва МЗС Росії Дмитро Бірічевський заявив, що в Москві не бачать жожних "реальних перспектив" відключення Росії від SWIFT.

Про це пише російське видання РИА Новости.

"Жодних реальних перспектив відключення Росії від SWIFT не проглядається, ми підкреслювали це неодноразово протягом року. Ця риторика то періодично затихає, то з'являється з новою силою", — зявив Бірічевський.

Він наголосив, що штаб-квартира міжнародної приватної компанії SWIFT локалізується в Бельгії. Мовляв, як в такому разі "американці збираються реалізовувати свої погрози".

"Хоча всі ми чудово розуміємо, що важелі тиску в США, як і раніше, великі, тому ми готові до будь-яких несподіванок", — зазначив Бірічевський.

Нагадаємо, раніше Європарламент ухвалив резолюцію про можливе виключення Росії з платіжної системи SWIFT через будь-яку нову агресію щодо України. Відповідну резолюцію абсолютною більшістю голосів ухвалив головний законодавчий орган Євросоюзу 16 грудня.

Натомість очільник другого за величиною банку у Росії "ВТБ" Андрій Костін прокоментував можливість відключення РФ від платіжної системи SWIFT у разі вторгнення до України. Він сказав, що Росія таке рішення "переживе", але це буде "недружній захід" з боку західних країн.