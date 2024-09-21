В Росії заявляють про атаку 101 безпілотника: в яких регіонах сталися потужні вибухи

Зокрема, гучно було на складі боєприпасів в Краснодарському краї.

В Росії заявляють про масовану атаку безпілотників вночі проти 21 вересня. Зокрема, в Краснодарському краї через атаку загорілися склади з боєприпасами.

Про це повідомили в Оперативному штабі Краснодарського краю та Міноборони РФ.

Російське відомство заявляє, що нібито їхній ППО протягом ночі вдалося збити 101 безпілотник: 54 - над територією Брянської області, 18 - у Краснодарському краї, 5 - над Калузькою областю і по 3 безпілотники над територіями Тверської та Бєлгородської областей, по одному - над Смоленською, Курської областями і тимчасово анексованим Кримом. Також зазначається, що 16 БпЛА знищили над акваторією Азовського моря.

Росмедіа пишуть, що в Тихорецькому районі Краснодарського краю пролунав вибух на складі боєприпасів. За словами губернатора Веніаміна Кондратьєва, два безпілотники, які атакували об'єкт, збили сили протиповітряної оборони та РЕБ. Натомість пожежа та детонація розпочалися нібито "через падіння уламків".

Зазначається, що із селищ, біля яких сталась пожежа, оголосили евакуацію населення. На місці працюють оперативні та спеціальні служби, ліквідують загоряння. Влада інформує, що нібито постраждалих немає.

Як повідомляли росЗМІ, цієї ночі стався новий удар безпілотників по Торопцю Тверської області РФ. Жителі Торопця та найближчих населених пунктів чують вибухи.

ЗМІ показали нові супутникові знімки наслідків удару по складу у Торопці

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