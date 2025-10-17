В Росії здетонував оборонний хімзавод: обвалився цех, є постраждалі (відео)

Вибух на заводі / © скриншот з відео

Реклама

У місті Стерлітамак, Республіка Башкортостан, РФ, на території хімічного заводу «Авангард» пролунав потужний вибух, внаслідок якого є щонайменше шестеро постраждалих та сталося обвалення будівлі одного з цехів. На місці інциденту почалася евакуація персоналу, а очевидці повідомляють про сильний запах пороху в місті.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Обвалення будівлі та евакуація персоналу

Факт інциденту на заводі підтвердило керівництво заводу та мер міста. Обставини та причина аварії наразі невідомі. Аварія, за попередніми даними, сталася на так званому нітро-вузлі підприємства «Авангард».

Реклама

Місцеві жителі в соціальних мережах публікували фото та відео з місця події, на яких видно стовп густого чорного диму, що підіймається над промисловою зоною. Очевидці також пишуть, що дим видно з будь-якої точки міста. Також повідомляли про сильні вибухи, потужну вибухову хвилю та яскраві спалахи, що передували пожежі на заводі.

Внаслідок вибуху одне зі складських чи виробничих приміщень заводу зазнало значних руйнувань, при цьому деякі джерела стверджують, що будівля повністю обвалилася. На місці працюють екстрені служби, а також велика кількість машин швидкої допомоги. Повідомлялося, що частина працівників підприємства після вибуху не виходила на зв’язок, що зумовило продовження рятувально-пошукових робіт під завалами.

Місцеві пабліки пишуть, що за попередніми даними на заводі загинуло близько 27 людей. Трьох осіб рятувальники витягли з-під завалів живими.

Що виробляє завод «Авангард»

Завод «Авангард» є військово-хімічним підприємством і відіграє важливу роль у військово-промисловому комплексі Росії. Підприємство спеціалізується на виробництві вибухових речовин, боєприпасів та комплектуючих, зокрема, для систем реактивного залпового вогню (РСЗВ).

Реклама

У 2024 році завод «Авангард» потрапив під санкції Європейського Союзу, Швейцарії та України через його підтримку російської агресії та виконання державного оборонного замовлення.

Дата публікації 19:54, 17.10.25 Кількість переглядів 12 Вибух на оборонному підприємстві в РФ: одна з будівель хімзаводу «Авангард» зруйнована

Нагадаємо, близько двох тижнів тому вибухи гриміли на іншому російському хімзаводі. На підприємстві, яке випускає продукцію для виготовлення вибухівки, підтвердили факт інциденту, але не повідомили, що стало його причиною.