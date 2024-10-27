В Росії здійснив жорстку посадку літак Ан-2: все, що відомо про наслідки (фото)

Авіакатастрофа відбулася під час навчального польоту.

В Росії у Ставропольському краї літак АН-2 здійснив жорстку посадку. В авіакатастрофу потрапило повітряне судно із 5 особами на борту.

Про це із посиланням на регіональний главк МНС передає російський телеграм-канал 112.

Як повідомляють джерела, літак впав поблизу станиці Суворовська у Передгірному районі Ставропольського краю Росії.

Ан-2 Фото: телеграм-канал 112

Попередньо повідомляється, що є постраждалі, ніхто не загинув. На борту перебували чотири парашутисти, які планували зробити стрибки. Під час навчального польоту літак втратив тягу, що і спричинило жорстку посадку.

Тим часом у пресслужбі МНС у регіону взагалі заявили, що ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше в РФ сталася катастрофа Іл-76. У ЗМІ назвали кількість жертв та ширилися перші відео з місця падіння.