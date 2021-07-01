В Росії жорстоко побили активіста, який записав звернення до Путіна

В Росії жорстоко побили активіста, який записав звернення до Путіна

Напад стався 30 червня, у день проведення "прямої лінії" з президентом Росії.

У Тамбовської області (Російська Федерація) скоєно напад на активіста Романа Герасимова, який разом з односельцями записав звернення до Володимира Путіна з проханням не допустити будівництво сміттєвого полігону поруч з будинками. Як повідомляє Мk.ru, цей інцидент трапився вранці 30 червня перед початком “прямої лінії” з президентом Росії.

За інформацією регіонального управління МВС РФ, на Герасимова здійснили напад троє невідомих, коли він вийшов зі свого будинку в селі Березівка. Його витягли з автомобіля, за кермо якого він уже сів, і почали жорстоко бити. Нападники нанесли активістові, зокрема, три удари ножем — в живіт, груди та ногу.

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Злочинці втекли з місця пригоди на автомобілі без номерних знаків, який згодом виявили недалеко від села. Потерпілого госпіталізували, в лікарні він дав покази правоохоронцям.

Як повідомляє видання, окрім нападу на активіста, на території сільської ради, де заплановане будівництво полігону для відходів, у день проведення "прямої лінії" з Путіним сталася ще одна НП — раптово зник доступ до мережі Інтернет.

Нагадаємо, що раніше у російському місті Гатчині на пам'ятнику імператору Олександру III, який відкрив президент Росії Володимир Путіним, помітили неправильний орден.

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