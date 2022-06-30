В Росії знайшли вертоліт, який жорстко “приземлився”: що відомо про постраждалих

В Росії знайшли вертоліт, який жорстко “приземлився”: що відомо про постраждалих

Внаслідок авіакатастрофи в небі над Якутією постраждали 23 особи.

Російський вертоліт Мі-8 "Полярних авіаліній", який здійснив жорстку посадку в Якутії в середу, 29 червня, після тривалих пошуків знайшли.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на екстрені служби.

У регіональному центрі медицини катастроф російським пропагандистам повідомили, що внаслідок авіакатастрофи постраждали 23 особи.

"Усього постраждали 23 особи. Вісім з них лежачі, їх транспортуватимуть на ношах. Стан решти 15 оцінюється як середнього ступеня тяжкості", - повідомили медики.

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За даними росЗМІ, вертоліт Мі-8 займався гасінням масштабних пожеж у тайзі. Зненацька він упав.

Нагадаємо, раніше в Якутії з радарів зникли два літаки. Літак Ан-30 розбився під час приземлення, а Ан-2 тривалий час розшукували.

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