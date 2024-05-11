В Росії знову "бавовна": дрони атакували декілька областей – які наслідки

В Росії вночі сталися "прильоти".
В Росії у ніч проти 11 травня пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про "бавовну" у Курській та Бєлгородській областях.
Як заявив губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков, під удар дронів потрапило селище Пролетарське.
"Внаслідок його падіння з подальшою детонацією на територію сільськогосподарського підприємства ніхто із мирних жителів не постраждав", - пише Гладков.
На території підприємства пошкоджено три будівлі та дві одиниці техніки.
За даними місцевих пабліків, безпілотник впав на комбікормовий завод.
Про наслідки атаки у Курській області наразі невідомо, проте Telegram-канали поширили відео, на яких чути звуки дронів.
Міністерство оборони РФ продовжує звітувати про "успішну роботу ППО". Там заявили, що у ніч проти 11 травня було знищено "21 реактивний снаряд та 9 БПЛА над територією Білгородської області, 7 БПЛА перехоплено та знищено над територіями Курської та Волгоградської областей".
Нагадаємо, Медведєв виступив з прямою ядерною погрозою двом країнам Європи.
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