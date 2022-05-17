Пожежа на заводі в Новосибірській області РФ, скриншот з відео / Stop it, YouTube

В Росії знову горить: у Новосибірській області спалахнула масштабна пожежа на заводі (фото, відео)

У Росії сталась чергова масштабна пожежа на підприємстві.

На цей раз спалахнув завод "Геопласт" у місті Бердськ Новосибірської області.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначено, що підприємство займається виготовленням вироби з поліетилену. І саме поліетилен начебто спалахнув на першому поверсі будівлі, що і призвело до загорання.

На місце прибули 42 надзвичайники та 12 одиниць спецтехніки. Пожежа розкинулася на площу понад дві тисячі метрів квадратних. Горіли офісні приміщення, виробничі потужності та склади.

Також вогонь охопив крівлю будівлі. За декілька годин пожежу таки ліквідували.

Зазначимо, цією весною на території Росії помітно почастішали масштабні пожежі. Так, вчора, 16 травня, в Москві спалахнула пожежа в бізнес-центрі.

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