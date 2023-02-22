В Росії знову назвали "умову миру" в Україні: цинізм вражає

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Захід та Україна не виконують необхідні умови для досягнення миру та "висунула вимоги" щодо цього.

Про це Захарова розповіла під час брифінгу.

"Ми завжди використовуємо переговорний процес до останньої можливості. Дипломатія та можливості врегулювання для нас завжди у пріоритеті. В даному випадку всі можливості були випробувані та при цьому вичерпані. Для якнайшвидшого світу потрібна політична воля Заходу, якщо хтось це досі не зрозумів, і його київських підопічних", — заявила вона, вказавши на відсутність такої волі.

За її словами, Росія ніколи, на відміну від України, не відмовлялася від діалогу та пошуку дипломатичних способів урегулювання конфлікту. Представник відомства зазначила, що це незмінна позиція незалежно від того, з ким Москва має справу: із союзниками, з друзями, з партнерами чи з державами, які не мають Росії доброзичливих почуттів.

Раніше прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова назвала "необґрунтованими та бездоказовими" заяви президентки Молдови Маї Санду про підготовку проросійського перевороту у країні.

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