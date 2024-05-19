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В Росії знову палає: дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї – роботу призупинено (відео)

В Росії знову палає: дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї – роботу призупинено (відео)

Пожеже на НПЗ в Росії / Фото: Astra

В Росії чергова "бавовна" на нафтопереробному заводі.

В Росії у ніч проти 19 травня пролунав вибух в районі міста Словʼянськ-на-Кубані, що у Краснодарському краї, – безпілотники атакували нафтопереробний завод. Після атаки він призупинив роботу.  

Про це повідомило пропагандистське видання ТАСС.

"НПЗ у Слов'янську-на-Кубані призупинив роботу після падіння безпілотників", - йдеться у повідомленні.

Як пише канал ASTRA, нафтопереробний завод у Словʼянську-на-Кубані атакували шість дронів. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає. 

Нагадаємо, в Росії вночі горіли нафтобази та НПЗ після атаки дронів (відео).

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