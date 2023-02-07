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В Росії знову повідомляють про "бавовну": поранено двох окупантів

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
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1603
Час на прочитання
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В Росії знову повідомляють про "бавовну": поранено двох окупантів

фото ілюстративне / Фото: Facebook/Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

Вибух стався нібито у Брянській області.

У Росії заявляють про атаку безпілотника у Брянській області, що межує з Україною. Внаслідок вибуху нібито поранення отримали строковик і його командир.

Про це повідомляє проєкт російських журналістів ASTRA з посиланням на джерела.

За даними ЗМІ, у понеділок ввечері, 6 січня, безпілотник атакував Севський район Брянської області.

Скриншот з Google.Maps / ©
Скриншот з Google.Maps

З коптера нібито було скинуто вибуховий пристрій, і внаслідок вибуху поранення отримали двоє оккупантів: строковик і командир. Обох з контузіями госпіталізували.

Нагадаємо, у понеділок, 6 січня, російські Телеграм-канали повідомляли нібито про обстріл села Казинка у Валуйському районі Бєлгородської області. За їхніми даними, туди прилетів снаряд, внаслідок чого спалахнула пожежа.

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Дата публікації
Перегляди
1603
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