В Росії знову сталася "бавовна" на НПЗ – що відомо (фото)

На нафтопереробному заводі РФ спалахнула пожежа.
У російському місті Ухта, Республіка Комі, 2 червня сталася "бавовна", а після неї пожежа на нафтопереробному заводі.
Про це пише Telegram-канал Baza.
За словами очевидців, перед початком пожежі вони чули кілька вибухів, згодом біля НПЗ було помічено стовп диму.
За інформацією МНС Росії, спалах на нафтопереробному підприємстві розпочався у резервуарі РВС-10000, дах резервуару частково зруйнований.
Зараз на місці працюють співробітники оперативних служб. Йде охолодження резервуару.
Нагадаємо, СБУ та ЗСУ влаштували "феєрверк" на військовому аеродромі РФ "Кущевськ" та Слов’янському НПЗ.
Читайте також провідні новини дня: