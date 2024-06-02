В Росії знову сталася "бавовна" на НПЗ – що відомо (фото)

У російському місті Ухта, Республіка Комі, 2 червня сталася "бавовна", а після неї пожежа на нафтопереробному заводі.

Про це пише Telegram-канал Baza.

За словами очевидців, перед початком пожежі вони чули кілька вибухів, згодом біля НПЗ було помічено стовп диму.

За інформацією МНС Росії, спалах на нафтопереробному підприємстві розпочався у резервуарі РВС-10000, дах резервуару частково зруйнований.

У російській Ухті сталася "бавовна"/ Фото: Baza

Зараз на місці працюють співробітники оперативних служб. Йде охолодження резервуару.

Нагадаємо, СБУ та ЗСУ влаштували "феєрверк" на військовому аеродромі РФ "Кущевськ" та Слов’янському НПЗ.

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